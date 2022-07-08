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Двоих россиян осудили на 13 лет за участие в запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

Двое жителей Крыма получили 13 лет колонии за участие в запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двоим жителям Крыма Эрнесту Ибрагимову и Олегу Федорову, которые участвовали в деятельности запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Оба признаны виновными в участии в террористической организации и покушении на насильственный захват власти. Каждого приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3,5 года в тюрьме.

Суд установил, что в 2017 году крымчане вступили в террористическую организацию и стали вести пропаганду среди местного населения, вербуя новых последователей. Также они вели антиконституционную деятельность.

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Любовь Ширижик
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