Стало известно о готовности ООН обеспечить россиян визами на Генассамблею

В офисе генсека ООН заявили, что помогут обеспечить выдачу виз россиянам на Генассамблею

ООН продолжит работу по обеспечению российской делегации визами на Генеральную Ассамблею организации в Нью-Йорке. Об этом рассказали в офисе генсека ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС.

Также стало известно, что ООН находится в тесном контакте с американской администрацией по вопросу выдачи виз на посещение США российской делегацией.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство обратилось в Госдепартамент и Белый дом с требованием выдать визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН.

9 августа представитель постпредства США в ООН на вопрос о визе Лаврову для участия в работе Генассамблеи ответил, что Вашингтон в рамках соглашения должен содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьезно относиться к своим обязательствам.