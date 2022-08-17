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Стало известно о готовности ООН обеспечить россиян визами на Генассамблею

В офисе генсека ООН заявили, что помогут обеспечить выдачу виз россиянам на Генассамблею
СюжетВизы в Европу:

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

ООН продолжит работу по обеспечению российской делегации визами на Генеральную Ассамблею организации в Нью-Йорке. Об этом рассказали в офисе генсека ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС.

Также стало известно, что ООН находится в тесном контакте с американской администрацией по вопросу выдачи виз на посещение США российской делегацией.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство обратилось в Госдепартамент и Белый дом с требованием выдать визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН.

9 августа представитель постпредства США в ООН на вопрос о визе Лаврову для участия в работе Генассамблеи ответил, что Вашингтон в рамках соглашения должен содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьезно относиться к своим обязательствам.

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Николай Чигасов
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