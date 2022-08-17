Посольство России в США потребовало выдать визу Лаврову на ГА ООН

Посол России в США Антонов заявил о требовании выдать визу Лаврову на ГА ООН

Посольство России в США обратилось в госдепартамент и Белый дом с требованием выдать визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации для визита на Генассамблею (ГА) ООН. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона настоятельно просит «выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН», и в срочном порядке выдать въездные документы.

В эфире телеканала «Россия-24» Антонов пообещал, что посольство и дальше будет настаивать на обеспечении беспрепятственного взъезда всем представителям РФ, участвующим в 77-й сессии ГА ООН, которая состоится в сентябре 2022 года.

«Завтра у меня будет очередной визит в госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему, проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке», — заключил посол.