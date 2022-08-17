Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посольство России в США потребовало выдать визу Лаврову на ГА ООН

Посол России в США Антонов заявил о требовании выдать визу Лаврову на ГА ООН

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Посольство России в США обратилось в госдепартамент и Белый дом с требованием выдать визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации для визита на Генассамблею (ГА) ООН. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона настоятельно просит «выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН», и в срочном порядке выдать въездные документы.

В эфире телеканала «Россия-24» Антонов пообещал, что посольство и дальше будет настаивать на обеспечении беспрепятственного взъезда всем представителям РФ, участвующим в 77-й сессии ГА ООН, которая состоится в сентябре 2022 года.

«Завтра у меня будет очередной визит в госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему, проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке», — заключил посол.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российский космонавт досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром
Посол заявил о «парализованном» диалоге России и США
Повышение цен на электричество оставит четверть британцев без света
Блогерша пришла на педикюр во французском стиле и осталась с кривыми ногтями
Суд арестовал застрелившего таксиста военного
На Украине арестовали активы российского производителя полуфабрикатов
Туристам назвали эффективные способы сэкономить во время путешествий
Россиянин нарисовал на стене дома флаг Украины, протрезвел и сдался полиции
Раскрыто местонахождение «пропавшей» Бузовой
Антонов рассказал про охоту США на россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.