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Германия просчитала возможность прожить без российского газа

Мюллер: запасов газа в Германии хватит на 2,5 месяца, если Россия остановит поставки

Фото: Sascha Steinbach / Globallookpress.com

Запасов газа в Германии хватит на 2,5 месяца, если Россия полностью остановит поставки, сказал Bloomberg президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер, просчитывая возможность прожить без российского топлива.

Он добавил, что хранилища заполнены на 77 процентов, этого показателя страна смогла достичь на две недели раньше запланированного срока. Мюллер предупредил, что с учетом риска более прохладной осени и возможных перебоев с поставками цель по заполнению хранилищ на 85 процентов к октябрю может оказаться сложной, а 95 процентов к ноябрю — «труднодостижимой». В лучшем случае эта задача будет достигнута в трех четвертях из них, отметил он.

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Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сказал, что страна больше не будет опираться на дешевый газ из России. «Эта модель потерпела крах, и возвращения к ней не будет», — заверил он.

Сбор за электроэнергию с потребителей Хабек охарактеризовал как «горькое лекарство», которое, однако, обеспечит безопасность поставок газа в ФРГ. Альтернативой был бы крах германского энергетического рынка, а вместе с ним и значительной части европейского, уверен министр.

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Платон Щукин
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