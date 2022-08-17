В Госдепе обеспокоились мерами Китая в отношении Тайваня

Глава пресс-службы Госдепа США Прайс: шаги Пекина подрывают статус-кво вокруг Тайваня

Нынешние шаги Пекина подрывают статус-кво в ситуации вокруг Тайваня, а также угрожают миру и стабильности в регионе. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

«Действия, на которые я сослался лишь секунду назад, помимо того что они несут дополнительные риски, подорвали статус-кво, основы мира и стабильности в Тайваньском проливе. И то, что мы в настоящее время наблюдаем, кажется, является лишь начальными стадиями активизации данных усилий», — обеспокоился Прайс.

По словам дипломата, сейчас наблюдается рост масштабов военной тактики до беспрецедентного уровня, а также рост применения тактики экономического принуждения со стороны материкового Китая в отношении Тэйбэя.

«Мы ожидаем, что такая тактика будет и дальше использоваться [Пекином] — в предстоящие дни и недели», — отметил политик.

16 августа президент России Владимир Путин заявил, что визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран». По мнению главы государства, визит был частью целенаправленной стратегии США по дестабилизации ситуации в регионе.

