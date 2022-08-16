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Путин высказался о поездке Пелоси на Тайвань

Президент России Путин назвал спланированной провокацией поездку Нэнси Пелоси на Тайвань

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является тщательно спланированной провокацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его высказывание приводит ТАСС.

По мнению главы государства, визит Пелоси на Тайвань был частью целенаправленной стратегии США по дестабилизации ситуации в регионе.

«Визит Пелоси на Тайвань не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран», — сказал Путин.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что делегации конгресса США продолжат посещать Тайвань.

14 августа делегация конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Кроме Марки, на Тайвань прибыли еще четыре сенатора. Американские политики встретились с президентом острова Цай Инвэнь.

2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай раскритиковал этот шаг и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.

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Анна Щербакова
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