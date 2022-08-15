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В США заявили о продолжении визитов конгрессменов на Тайвань

Представитель Госдепа Прайс заявил, что делегации конгресса США продолжат посещать Тайвань
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Leah Millis / Reuters

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс прокомментировал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Его слова приводит РИА Новости.

Прайс подчеркнул, что американская сторона продолжит посещать остров. «Делегации конгресса США совершали визиты на Тайвань на протяжении десятилетий и продолжат делать это», — заявил он во время брифинга.

Представитель Госдепа добавил, что визиты конгрессменов на Тайвань соответствуют политике «единого Китая», которую власти США поддерживают «уже долгое время». При этом реакцию Пекина на поездку Пелоси он счел «чрезмерно острой и необоснованной».

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«В свою очередь, наш ответ на провокации Пекина был соразмерным. Мы дали четко понять, что не стремимся к эскалации напряженности и не видим никаких причин для кризиса в наших отношениях», — заключил Прайс.

14 августа делегация конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Кроме Марки, на Тайвань прибыли еще четыре сенатора. Американские политики встретятся с президентом острова Цай Инвэнь.

2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай раскритиковал этот шаг и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.

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Марина Совина
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