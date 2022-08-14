Делегация США прибыла на Тайвань

Делегация Конгресса США во главе с сенатором Марки прибыла на Тайвань

Делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом, сообщает Reuters.

Помимо Марки, на Тайвань прибыли еще четыре сенатора. Американские политики встретятся с президентом острова Цай Инвэнь. Встреча пройдет утром 15 августа.

«Визит Марки на Тайвань во главе делегации еще раз демонстрирует твердую поддержку острова Конгрессом США, особенно в то время, когда Китай усиливает напряженность в Тайваньском проливе и в регионе в целом с помощью военных учений», — отмечается в заявлении американских властей, приуроченном к визиту.

До этого, 2 августа, с визитом на острове была спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай выступил с критикой такого шага и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.