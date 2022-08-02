Китай не смог остановить визит Пелоси на Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань. Об этом стало известно из кадров трансляции телеканала China Times на YouTube.

Американского политика поприветствовали местные чиновники. Сразу же после приземления спецборта в аэропорту Тайбэя вышло заявление Пелоси, в котором она назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.

Наш визит является одним из нескольких визитов делегаций Конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, проводимой в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем от 1979 года, совместным коммюнике США и Китая и шестью документами с [соответствующими] заверениями Нэнси Пелоси спикер палаты представителей США

Дело в том, что большинство стран не признают независимость Тайваня, в том числе Соединенные Штаты, которые даже на фоне нынешнего обострения заявляют о приверженности принципу одного Китая, по которому Тайвань считается частью КНР.

Пелоси подчеркнула, что Вашингтон продолжает выступать против односторонних попыток «изменить статус-кво» по вопросу Тайваня. Она добавила, что американская сторона не может оставаться в стороне, когда Китай «угрожает Тайваню и демократии в принципе».

План визита Пелоси на Тайвань

По информации местных СМИ, Пелоси остановится в отеле Grand Hyatt в Тайбэе: для ее делегации забронировано 48 номеров. На следующее утро после прилета она посетит тайваньский парламент — Законодательный юань. В 8:50 по местному времени делегация Конгресса США встретится со спикером законодательного собрания Тайваня Ю Си-куном. На мероприятие также приглашены лидеры фракций правящей и оппозиционной партий Тайваня.

В тот же день пройдет встреча Пелоси с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. По информации телеканала TVBS, у американского политика запланирован обед с Цай, после чего она посетит Национальный музей прав человека, посвященный памяти жертв «Белого террора» — преследования оппозиции в годы правления Гоминьдана.

Визит Пелоси, как ожидается, продлится до 17:00 по местному времени, после чего американский политик отправится в Южную Корею.

Реакция Китая на визит Пелоси

Посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что ответ Китая будет мощным и сильным. Дипломат отметил, что визит Пелоси приведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе и в отношениях Пекина и Вашингтона.

МИД Китая решительно осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что прибытие Пелоси на Тайвань нарушает принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике. Также официальный Пекин призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.

В свою очередь, Восточный военный округ армии Китая анонсировал серию военных операций рядом с Тайванем. По его информации, они начнутся с вечера вторника, 2 августа. В частности, будет проведено испытание ракеты с неядерной боевой частью и стрельба на дальние дистанции в Тайваньском проливе.

Обстановка вокруг визита Пелоси накалялась несколько дней

Китай изначально осудил намерения Пелоси посетить остров, который в Пекине , считают одной из своих провинций. В подобном жесте власти КНР видят потворство тайваньскому сепаратизму.

В этой связи Китай активизировал военную деятельность в прибрежных зонах, начав военные учения с участием всех родов войск. Китайская народно-освободительная армия (НОАК) последние дни вела переброску вооружения в провинцию Фуцзянь, отделенную от Тайваня проливом. 2 августа там были замечены пусковые установки для китайских баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.

Американские СМИ сообщали, что Белый дом пытался отговорить Пелоси от поездки на Тайвань, опасаясь реакции Китая. Тем не менее политик от своих планов не отказалась. На этом фоне Пентагон начал стягивать к Тайваню дополнительные силы, в том числе авианосцы.

В Кремле визит Пелоси на Тайвань назвали провокацией. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, Москва солидарна с Пекином и понимает его чувствительное отношение к проблеме Тайваня. «США выбирают путь конфронтации. Ничего хорошего это не сулит», — сказал он.

Тайваньский вопрос

Споры вокруг политического статуса Тайваня продолжаются больше 70 лет. После поражения в гражданской войне с коммунистами в 1949 году, прежнее правительство под руководством Чан Кайши сбежало на Тайвань, тем не менее объявив себя единственной легитимной властью во всем Китае. Государство раскололось на Китайскую Народную Республику (КНР) и Китайскую Республику (Тайвань).

До 1970-х годов значительная часть стран признавала правительство в Тайбэе, но затем их число существенно сократилось. С 1980-х годов отношения между Пекином и Тайбэем начали улучшаться. Китай предлагал урегулировать отношения на основании принципа «одна страна — две системы», которая предполагала бы воссоединение Тайваня с материком в качестве автономии. Однако до сих пор этот вопрос так и не решен: Тайвань продолжает функционировать как самостоятельное государство, тогда как материковый Китай считает его руководство сепаратистами.