В Кремле оценили возможный визит Пелоси на Тайвань

Представитель Кремля Песков заявил о провокационности возможного визита Пелоси на Тайвань

Турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, включающее возможный визит на Тайвань, носит провокационный характер. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит агентство «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, все, связанное с возможным посещением Пелоси Тайваня, ведет к нарастанию напряженности в регионе. Песков отметил, что Россия солидарна с Китаем и понимает чувствительное отношение Пекина к проблеме Тайваня.

«Вместо того чтобы с уважением к этой чувствительности относиться, к сожалению, США выбирают путь конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Здесь только можно выразить сожаление», — заявил представитель главы государства.

Ранее сообщалось, что американский спецборт, который привозил спикера палаты представителей Пелоси в Куала-Лумпур, вылетел из Малайзии не в сторону Тайваня. По информации Flightradar24 правительственный самолет модели Boeing C-40C вылетел в направлении Сингапура. Позже стало известно о прибытии еще одного спецборта США в Малайзию.

Предполагается, что Пелоси прилетит на остров вечером 2 августа в составе делегации из шести человек.

1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес Нэнси Пелоси. По его словам, если визит спикера палаты представителей США на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».