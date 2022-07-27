Белый дом предупредил Пелоси о риске из-за визита на Тайвань

CNN: Белый дом предупредил Пелоси, что ее возможный визит на Тайвань сопряжен с риском

Белый дом предупредил спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о риске, с которым сопряжен ее возможный визит на Тайвань. Об этом стало известно CNN от источников.

Отмечается, что должностные лица администрации Байдена работают над тем, чтобы в ходе встреч с Пелоси и ее командой разъяснить потенциальные риски визита. При этом на прошлой неделе должностные лица из Пентагона проинформировали спикера о том, что в регионе присутствует напряженность. По словам собеседников телеканала, они надеются убедить политика в рискованности поездки, не говоря об этом открыто. В то же время, администрация не планирует запрещать визит официально.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй предупредил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Он напомнил, что США обещали не поддерживать независимость Тайваня, поэтому Китай требует подтвердить это реальными действиями.

