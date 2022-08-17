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В Госдуме призвали запретить продажу сигарет родившимся после 2014 года

Депутат Хамзаев призвал запретить продажу никотиновой продукции родившимся после 2014 года

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Продажу продукции, которая содержит никотин, необходимо запретить для несовершеннолетних даже после достижения ими 18 лет. К такому шагу призвал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, чьи слова приводит Ura.ru.

«Мы предлагаем подвести законодательную базу так, чтобы всем, кто родился после 2014 года, когда подойдет к возрасту совершеннолетия, не смогли продавать никотиносодержащие продукцию», — сказал депутат.

По мнению парламентария, табачные корпорации находят ответ на любые запреты и ограничения, в связи с чем необходимо действовать жестко. Он считает, что нужно внедрять еще шаги для того, чтобы защитить россиян от табака.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Лентой.ру» призвал к разумным ограничениям против вейпов и электронных сигарет. По его мнению, реализовывать стратегию борьбы с курением в России нужно постепенно и аккуратно.

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Никита Абрамов
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