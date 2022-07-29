В Госдуме призвали к разумным ограничениям против вейпов и электронных сигарет

Депутат Куринный призвал к адекватным мерам против вейпов и электронных сигарет

Меры по ограничению продажи вейпов и электронных сигарет должны быть разумными, а не невыполнимыми, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал инициативу Минздрава по регулированию продаж этой продукции.

Ранее в Минздраве выступили за запрет вейпов и электронных сигарет. Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины ведомства Маринэ Гамбарян подчеркнула, что без введения ограничений на их продажу невозможно достичь государственных целей по противодействию потребления табака.

«Хотелось бы конкретно выяснить, что значит ограничение, каким образом предлагают это сделать, потому что я сторонник мер, которые уменьшают доступность различных и курительных смесей, и вейпов, и классических сигарет, но вопрос в том, чтобы эти меры были разумными», — высказался депутат.

По его мнению, реализовывать стратегию борьбы с курением в России, по результатам которой количество курящих за ближайшие 20 лет должно свестись к пяти процентам населения, нужно постепенно и аккуратно.

«Здесь речь может идти и о создании специальных магазинов, выделенных от всего остального, речь может идти о повышении возраста, с которого можно будет приобретать сигареты и эти курительные смеси. Может быть и еще ряд моментов, связанных, например, с ароматическими добавками — сегодня в странах Евросоюза, например, уже добавление ароматических добавок запрещено, у нас пока этот вопрос не урегулирован толком: что-то запрещено, что-то не запрещено», — поделился Куринный.

Ранее замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский высказался против запрета электронных сигарет и вейпов. Он напомнил, что запреты приводят к формированию черного рынка, без контроля, и неясно, какой никотин и в каком количестве будет там фигурировать, и призвал как можно быстрее ввести систему обязательной маркировки.

