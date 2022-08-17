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Антонов рассказал про охоту США на россиян

Посол Антонов рассказал, что США ведут охоту на россиян
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

США ведут охоту на россиян за рубежом. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

По его словам, с 2008 года по наши дни американские власти арестовали 58 граждан России по всему миру. «Примечательно, что мировая общественность, международные правочеловеческие организации молчат на сей счет», — заметил Антонов.

Кроме того, Антонов заявил, что посольство России в США обратилось в Госдеп с требованием выдать визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации для визита на Генассамблею (ГА) ООН.

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Николай Чигасов
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