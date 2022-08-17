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Лапид и Эрдоган решили полностью восстановить отношения между Турцией и Израилем

Лапид и Эрдоган договорились о полном восстановлении дипотношений между Турцией и Израилем
Яир Лапид

Яир Лапид. Фото: Umit Bektas / Reuters

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о полном восстановлении дипотношений между странами. Об этом сообщает канцелярия израильского премьера.

«Было принято решение поднять уровень отношений между двумя странами до дипломатических отношений в полном объеме и вернуть послов и генеральных консулов двух стран», — рассказали в офисе премьера.

Лапид назвал данное решение «важным фактором региональной стабильности и очень существенными экономическими новостями для граждан Израиля». «Восстановление дипотношений является продолжением позитивной тенденции в развитии отношений [между Израилем и Турцией] за последний год, начиная с дипломатического визита президента [Израиля Ицхака] Герцога в Анкару и взаимных визитов министров иностранных дел», — отметили в канцелярии.

Ранее Тель-Авив и Анкара приняли решение возобновить сотрудничество в области гражданской авиации после 15-летнего перерыва. Израильские авиакомпании не выполняли полеты в Турцию с 2007 года, все это время авиасообщение между двумя странами выполнялось только с турецкой стороны.

В 2018 году Анкара предложила израильскому послу покинуть страну после протестов в секторе Газа, когда погибли 59 палестинцев и более 2,7 тысячи человек получили ранения.

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Анжелика Бережная
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