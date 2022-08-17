Американский военный эксперт указал на страх Украины проиграть из-за ЕС

Американский военный эксперт Кофман заявил, что Киев боится проиграть из-за давления ЕС

Американский военный эксперт Майкл Кофман указал на страх Украины проиграть из-за давления Евросоюза (ЕС) в беседе с изданием Spiegel.

В Киеве понимают, что ЕС уже исчерпывает свои возможности по поставкам оружия, отметил эксперт. Из-за этого украинских военных вскоре ждет «боеприпасная диета», что отразится на возможностях армии в боях. По мнению Кофмана, украинские власти беспокоятся, что в случае отсутствия существенных результатов в декабре они «могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией». «И это было бы поражением для Украины», — констатировал он.

Оценивая военные возможности Украины, Кофман подчеркнул, что количество пригодных к боевым действиям подразделений в Вооруженных силах Украины (ВСУ) крайне ограничено, несмотря на большой личный состав.

Ранее газета The Washington Post отмечала, что в ожидании поставок западного оружия успехи ВСУ застопорились. По мнению экспертов, вместо контрнаступления украинская армия попала в тупик.