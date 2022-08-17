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ФСБ задержала шестерых членов ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму ФСБ задержала шестерых членов ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Крыму сотрудники ФСБ задержали шестерых членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом в среду, 17 августа, сообщает РБК со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, участники законспирированной ячейки находились в Джанкое и в Ялте. По указанию эмиссаров из Украины они распространяли в России террористическую идеологию, а также вербовали местных мусульман.

Елизавета Новикова
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