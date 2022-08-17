В Крыму рассказали об угрожающих заявлениях Киева «по графику» из США

Зампред Госсовета Крыма Бобков: Киев делает угрожающие заявления в адрес РФ по графику США

Власти Киева делают угрожающие заявления в адрес России, например, обещая уничтожить Крымский мост, «по календарному графику» из США. Об этом заявил заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков, передает News.ru.

По его словам, руководство Украины пытается работать на три аудитории — украинскую, российскую и западную. «Все происходящее на Украине осуществляется строго по методичкам, прописанным за океаном. Думаю, что у них есть даже календарный график подобных высказываний», — подчеркнул вице-спикер Госсовета республики.

Он добавил, что киевские власти, зная о том, что «фронт в Донбассе трещит по швам», пытаются подобными заявлениями сдержать в стране «предпаническое состояние», ведь считавшийся «неприступной крепостью» Мариуполь пал. Похожая участь ждет укреплявшиеся восемь лет Авдеевку, Пески и Марьинку, резюмировал Бобков.

Ранее зампред Госсовета Крыма сообщил, что новые высказывания Киева о планах уничтожить Крымский мост — фантастические бредни. По мнению политика, «заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку».