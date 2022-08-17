В парламенте Крыма отреагировали на заявление Украины о Крымском мосте

Владимир Бобков назвал фантастическими бреднями планы Киева уничтожить Крымский мост

Новые высказывания Киева о планах уничтожить Крымский мост — фантастические бредни. Такое мнение высказал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Его цитирует РИА Новости.

По словам политика, «заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку». Он отметил также, что подобные высказывания звучали ранее и будут звучать в будущем.

Бобков отметил также, что защите Крыма уделено особое внимание. «В этом плане Крым неоднократно называли большим авианосцем. Поэтому Крымский мост находится под неустанным контролем системы ПВО. Проезд на мост контролируется, и сам он максимально устойчив. Уверен, что никому не захочется проверять его на прочность», — сообщил парламентарий.

Вице-спикер парламента российского региона заявил, что заявление о планах уничтожить Крымский мост было сделано на фоне поражений и отступлений украинских войск в Донбассе, а также выразил мнение, что оно продиктовано желанием как можно больше выманить денег и оружия из западных стран.

О планах Киева разрушить Крымский мост в интервью The Guardian ранее рассказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он назвал мост «законной военной целью», имеющей большое значение. «Такие объекты должны быть уничтожены», — сказал он.