Россиянин нарисовал на стене дома флаг Украины, протрезвел и сдался полиции

Житель Подмосковья нарисовал на стене дома флаг Украины и заявил на себя в полицию

Житель подмосковного Красногорска заявил на себя в полицию после того, как нарисовал флаг Украины на одном из домов на Волоколамском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

29-летний россиянин объяснил, что был пьян, когда раскрашивал стену дома краской синего и желтого цветов. Протрезвев, мужчина пришел в полицию и попросил привлечь себя к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.

Информацию об инциденте подтвердил источник РИА Новости в правоохранительных органах. По его словам, в полиции россиянин рассказал, что спустя пять дней после первого рисунка вернулся к тому же дому и повторил свой поступок.

По данным собеседника агентства, мужчина признал вину и раскаялся. На него составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») КоАП РФ.

Ранее житель Подмосковья донес в полицию на жену из-за критики спецоперации. В своем обращение мужчина указал, что супруга негативно высказывается о российском правительстве и настраивает против властей ребенка.