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58-летняя Лолита Милявская показала тело в купальнике

Российская эстрадная певица Лолита Милявская показала тело в купальнике на пляже

Кадр: @lolitamilyavskaya

Российская эстрадная певица Лолита Милявская показала тело в купальнике. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

58-летняя исполнительница поделилась роликом, в котором она запечатлена в слитном купальнике голубого цвета на пляже, а ее образ дополняют солнцезащитные очки и подвеска на шее.

Поклонники оценили внешний вид звезды и принялись писать ей комплименты в комментариях под публикацией. «Красивая наша богиня морская в кадре!», «Лола, вы красивая», «Красотка, как и всегда!», «Шикарная женщина», «Дама — огонь!» — высказывались подписчики.

В июле стало известно о китайском двойнике Милявской. Отмечается, что сходство с отечественной артисткой выявили во внешности представительницы китайского шоу-бизнеса Джози Хо (полное имя — Джозефина Хо Чиу-и). У женщин обнаружили похожие черты лица с очерченными скулами, одинаковые прически и цвет волос, а также практически идентичное телосложение и рост. Кроме того, обе придерживаются эпатажного стиля в одежде и часто экспериментируют с образами, уточняется в материале.

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Карина Черных
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