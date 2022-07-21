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В Китае нашли двойника Лолиты Милявской

Во внешности китаянки Джози Хо выявили сходство с российской певицей Лолитой Милявской

Фото: @josie_ho_chiu

В Китае нашли двойника советской и российской эстрадной певицы Лолиты Милявской. Об этом пишет Medialeaks.

Отмечается, что сходство с отечественной артисткой выявили во внешности представительницы китайского шоу-бизнеса Джози Хо (полное имя — Джозефина Хо Чиу-и). Так, у женщин обнаружили похожие черты лица с очерченными скулами, одинаковые прически и цвет волос, а также практически идентичное телосложение и рост. Кроме того, обе придерживаются эпатажного стиля в одежде и часто экспериментируют с образами, уточняет издание.

Известно, что 47-летняя актриса и певица родилась в семье владельца игорных заведений Макао Стенли Хо, также являющегося одним из самых богатых людей страны. На данный момент женщина живет и работает в Гонконге. Уточняется, что в России о ней знают немногие.

В мае американская певица Мадонна предстала в новом клипе в виде откровенного цифрового персонажа и рассмешила подписчиков из России. Анимированная копия поп-исполнительницы позировала обнаженной, лежа на льду в одних чулках. Пользователям сети героиня ролика напомнила отечественную певицу и телезвезду Ольгу Бузову.

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Полина Гераскина
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