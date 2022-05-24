Россияне разглядели Ольгу Бузову в лице цифровой Мадонны в новом клипе

Анимированное изображение певицы Мадонны рассмешило россиян сходством с Ольгой Бузовой

Американская певица Мадонна предстала в новом клипе в виде откровенного цифрового персонажа и рассмешила подписчиков из России. На комментарии под соответствующей публикацией в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратили внимание редакторы Medialeaks.

На упомянутых кадрах анимированная копия поп-исполнительницы позирует, лежа на льду в одних чулках. Автором данной проекции выступил популярный художник Джейсон Эбейер. Утверждается, что прототипом 3D-изображения послужил персонаж Disney принцесса Эльза.

Русскоговорящие юзеры, в свою очередь, разглядели в арт-объекте сходство с отечественной артисткой Ольгой Бузовой, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Выглядит не как Мадонна, а как Ольга Бузова», «Я вижу Бузову!», «Одно лицо», — писали россияне, отмечая знаменитость под постом.

В апреле певица Мадонна разместила в соцсетях ролик с откровенным танцем и была раскритикована в сети. На опубликованных кадрах 63-летняя певица предстала в кружевном корсете и стрингах. Непристойный контент спровоцировал большое количество негативных комментариев. Кроме того, поклонников обеспокоило поведение кумира.