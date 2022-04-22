Мадонну раскритиковали за непристойные кадры в соцсетях

The Sun: Мадонна показала видео с откровенным танцем и подверглась критике в соцсетях

Американская поп-исполнительница Мадонна показала видео с откровенным танцем и подверглась критике в соцсетях. На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

На размещенных кадрах 63-летняя певица танцевала в черном кружевном корсете и мини-стрингах, а также крупным планом демонстрировала лицо с использованием фильтра, который создал на нем эффект веснушек и фиолетовой помады.

Отмечается, что подписчики уже не в первый раз раскритиковали звезду за непристойный контент. «Мадонна, пожалуйста, остановись... Уже почти шесть утра, что ты делаешь?», «Я люблю Мадонну, но что с ней происходит в последнее время?», «Я серьезно волнуюсь», — отметили пользователи. Однако часть юзеров благосклонно отнеслись к данным кадрам: «Вы на нее набросились, а я надеюсь, что в ее возрасте буду так же уверен в себе», «Мне срочно нужен телефон Мадонны».

В феврале Мадонну перепутали с американской телезвездой Ким Кардашьян. Певица снялась топлес, прикрывая обнаженную грудь длинными волосами. На размещенном селфи было видно, что знаменитость нанесла на лицо нюдовый макияж и надела несколько украшений, в частности чокер, подвеску с сердцами и ожерелье с крестом. Фанаты обратили внимание на сходство звезды с Ким Кардашьян и осудили ее в комментариях под постом за чрезмерную ретушь.