В Подмосковье старшеклассник надругался над десятилетним приятелем

В Подмосковье старшеклассник заманил в подвал 10-летнего приятеля и надругался над ним

В подмосковном Лосино-Петровском старшеклассник заманил в подвал дома 10-летнего приятеля и надругался над ним, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 10-летний мальчик проводил летние каникулы у бабушки. В один из дней он решил прогуляться и встретил во дворе 14-летнего знакомого. Последний предложил ему поиграть на детской площадке, а затем исследовать подвальное помещение в одном из близлежащих домов.

Мальчик с радостью поддержал идею. Когда они немного побродили по темным лабиринтам подвала, 10-летний школьник засобирался домой, однако новый друг преградил ему дорогу. Подросток начал приставать к ребенку и делать недвусмысленные намеки. Школьник засмущался и даже испугался, но старший товарищ оказался настойчивым.

Позже мальчик рассказал о произошедшем бабушке. Пенсионерка связалась с отцом внука, мужчина приехал в Подмосковье и сразу же написал заявление в полицию.

14-летнего подростка уже задержали. В отношении него возбудили дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее в Ростове-на-Дону 16-летняя школьница надругалась над второклассником в подъезде дома. В отношении ростовской школьницы возбудили уголовное дело. Оперативники выяснили, что подросток состояла на учете в психдиспансере. По их данным, девушка нигде не училась.