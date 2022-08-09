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16-летняя россиянка надругалась над второклассником

В Ростове-на-Дону 16-летняя школьница надругалась над второклассником в подъезде дома

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ростове-на-Дону 16-летняя школьница надругалась над второклассником на лестничной клетке в подъезде многоквартирного дома на улице Еременко. Об этом сообщает издание «Ростов сегодня».

О случившемся пострадавший восьмилетний россиянин рассказал бабушке. Пенсионерка в тот же день написала заявление в полицию.

В отношении ростовской школьницы возбудили уголовное дело. Оперативники выяснили, что подросток состояла на учете в психдиспансере. По их данным, девушка нигде не училась.

Ранее сообщалось, что две первоклассницы надругались над сверстницей в санатории в Курортном районе Санкт-Петербурга. Врачи оставили ребенка в медицинском учреждении, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

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Анна Щербакова
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