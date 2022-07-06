Первоклассницы надругались над сверстницей в петербургском санатории

Две первоклассницы надругались над сверстницей в санатории в Курортном районе Петербурга

Две первоклассницы надругались над сверстницей в санатории в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания пояснил, что пострадавшую семилетнюю девочку в больницу привела мать. Школьница объяснила медикам, что во время отдыха в санатории ровесницы трогали ее за гениталии.

Врачи оставили ребенка в медицинском учреждении, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

Ранее 14-летний подросток надругался над трехлетним братом на Урале. Возбуждено уголовное дело, в отношении фигуранта применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.