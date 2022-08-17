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В России предложили выплачивать миллион за третьего ребенка

«Известия»: Общественная палата предложила выплачивать миллион за третьего ребенка

Фото: Unsplash

Общественная палата (ОП) России предложила ввести выплату в один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Об этом сообщают «Известия».

С соответствующую инициативу направили в профильную рабочую группу Госсовета. Кроме того, авторы документа также предлагают увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей. При этом отмечается, что финансовое состояние семьи при выплате пособий учитываться не будет.

По прогнозам Института научно-общественной экспертизы, подобные меры дадут прирост рождаемости в 1,6 миллионов детей в 2022–2024 годах. Как отметил председатель комиссии ОП России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко, траты государства на выплату многодетного семейного капитала не превысят 300 миллиардов рублей в год.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что многодетные семьи могут получить помощь от региональных властей при подготовке ребенка к школе.

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Марина Совина
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