В Госдуме напомнили о помощи многодетным семьям при подготовке ребенка к школе

Депутат Бессараб напомнила, что регионы помогают многодетным семьям собрать детей в школу

Многодетные семьи могут получить помощь от региональных властей при подготовке ребенка к школе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она рассказала, как государство помогает родителям собрать детей к учебному году.

«Сегодня специальных выплат для подготовки ребенка к школе нет. Хочу напомнить, когда в пандемийный год (2020 — прим. "Ленты.ру") по поручению президента была произведена единовременная выплата, в тот период времени семьи с детьми в возрасте от 6 до 17 лет еще не получали в случае нуждаемости ежемесячное пособие. Сегодня же каждая семья с ребенком указанного возраста, если подпадает под критерии нуждаемости, имеет право на пособие в размере от 50 до 100 процентов прожиточного минимума на ребенка в соответствующем субъекте Российской Федерации», — объяснила парламентарий.

Прожиточный минимум на детей в России сегодня составляет 13501 рубль. Региональные власти могут устанавливать иные значения, но не ниже федерального уровня. Светлана Бессараб отметила, что это не единовременная выплата к 1 сентября, а ежемесячная. Поэтому пока вопрос о дополнительных разовых пособиях семьям с детьми школьного возраста не стоит. По словам депутата, в России есть другие способы помощи родителям со сборами ребенка в школу.

В случае наличия средств в бюджете многодетным семьям помогают собрать детей в школу в плане закупки школьной формы и спортивной формы. В отдельных случаях помогают собрать канцелярские принадлежности. Еще соответствующая поддержка оказывается со стороны благотворительных организаций Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина рассказала, сколько в среднем будет стоить собрать ребенка в школу в 2022 году.