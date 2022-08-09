Подсчитана стоимость сборов ребенка в школу

Президент АИДТ Цицулина: школьные принадлежности в России подорожали на 12-15%

Эксперт рынка, президент Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина в беседе с радио Sputnik назвала минимальную стоимость сборов ребенка в школу.

По ее словам, инфляция и проблемы с логистикой привели к подорожанию школьных принадлежностей на 12-15 процентов. «Но эта цифра — "средняя температура по больнице". Понятно, что импортные товары дороже из-за логистики, чем российские», — сказала она.

Аналитик добавила, что ассортимент товаров для школы на российском рынке очень широк, однако в разных ценовых сегментах их стоимость сильно различается. По его словам, потребуется минимум 10-12 тысяч рублей на полный комплект школьной одежды и обуви. Кроме того, на рюкзак и письменные принадлежности потребуется еще 1,5-2,5 тысячи рублей.

Ранее россиянам перечислили продукты, которые подорожают к осени. По мнению экономиста Марии Долговой, это связано с большой долей импортной составляющей в отечественных продуктах, в частности, упаковкой, оборудованием и ингредиентами. В число таких продуктов войдут сыр, колбаса и кондитерские изделия.

