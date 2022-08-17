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10-летняя модель-трансгендер прошлась по подиуму на Неделе моды в Нью-Йорке

Mirror: 10-летняя модель-трансгендер Ноэлла прошлась по подиуму на Неделе моды в Нью-Йорке

Фото: Getty Images

Американская модель-трансгендер Ноэлла стала самой молодой моделью на Неделе моды в Нью-Йорке. Соответствующий материал появился на сайте издания Mirror.

10-летняя манекенщица прошлась по подиуму на показе бренда одежды и обуви Trans Clothing Company. «Мне приятно, что я уже вдохновляю трансгендерных детей быть собой», — заявила Ноэлла журналистам на шоу.

При этом родители юной манекенщицы, 35-летняя Ди Макмахер и 32-летний Рэй, рассказали, что гордятся своей дочерью. «Ноэлла ничего не боится — она маленький профессионал! Она была так взволнована перед выходом на подиум, когда увидела всех людей и камеры. И все же Ноэлла точно знает, как работать с толпой», — поделилась своими впечатлениями мать девочки и отметила, что ее дочь уже получает сообщения от других детей-трансгендеров, которые просят у нее совета и поддержки.

Согласно материалу, Ноэлла была проблемным ребенком и отказывалась носить одежду для мальчиков. Однако на приеме у психолога в четырехлетнем возрасте она призналась, что ощущает себя девочкой. Родители модели поддерживают ее выбор, но в то же время считают, что девочка слишком молода, чтобы начать переход с помощью медицинских препаратов.

В июле обнаженные модели-трансгендеры стали героями рекламной кампании итальянского бренда Valentino. В съемке, прошедшей в городе Боллате во дворце Villa Arconati, приняли участие манекенщицы с разными параметрами фигуры и цветом кожи. На размещенных кадрах они позировали в туфлях на массивных платформах и высоких каблуках.

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Мария Винар
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