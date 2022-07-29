Обнаженные модели-трансгендеры снялись в рекламе Valentino

Обнаженные модели-трансгендеры снялись в рекламе туфель бренда Valentino в Италии

Обнаженные модели-трансгендеры стали героями рекламной кампании итальянского бренда Valentino. Соответствующие видео появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

В съемке, прошедшей в городе Боллате, во дворце Villa Arconati, приняли участие манекенщицы с разными параметрами фигуры и цветом кожи. На размещенных кадрах они позировали в туфлях на массивных платформах и высоких каблуках. При этом обувь была представлена в четырех вариантах цвета: черном, красном, белом и серебристом.

Автором работы выступил Алессандро Мерло, который, в свою очередь, вдохновлялся снимками американского художника Роберта Мэпплторпа, отмечает посвященный искусству, культуре и стилю Dazed. Согласно изданию, данные изображения также отсылают к образу леди Годивы и портретам Адама и Евы мастеров эпохи Возрождения.

В январе сообщалось, что на обложке Cosmopolitan впервые появилась модель-трансгендер. Ею стала англичанка Монро Бергдорф. В марте 2021 года чернокожая модель-трансгендер впервые также оказалась героиней журнала Sports Illustrated. Американку Лейну Блум сфотографировали лежащей на песке в слитном купальнике оранжевого цвета с разрезом на животе.