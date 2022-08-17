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Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Сумской области

Мизинцев: ВСУ планируют взорвать мост в Сумской области и дискредитировать военных России
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мост через реку Псел в Сумской области Украины, они планируют взорвать его, чтобы дискредитировать российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Речь идет о мосте через реку Псел вблизи населенного пункта Старое Село Сумской области и подходах к нему, а также об обочинах прилегающей автомобильной дороги. При этом, по словам Мизинцева, ВСУ умышленно не предупредили об этом местное население.

Ранее Михаил Мизинцев рассказал о том, что командование ВСУ перебросило военных в район местонахождения Запорожской АЭС, и предупредил, что они планируют устроить масштабные провокации. Он уточнил, что в город Никополь Днепропетровской области был направлен отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты численностью около тысячи человек.

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Марина Совина
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