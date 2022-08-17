Врач назвала способ безопасно избавиться от мозоли

Дерматолог Яковлева: мокрую мозоль нужно обработать антисептиком и поддеть иглой

Появившуюся на коже мокрую мозоль нужно обработать антисептиками или спиртовым раствором, посоветовала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Наталья Яковлева. Способ безопасно избавиться от мозоли она назвала в беседе с изданием Ura.ru.

По словам Яковлевой, мокрую мозоль недостаточно просто обработать перекисью — кроме антисептиков и спиртового раствора, можно использовать хлоргексидин или мирамистин. «Стерильной иглой можно поддеть покрышку пузыря, но не протыкать кожу. У вас выйдет пузырь с серозной жидкостью, который перестанет причинять дискомфорт из-за болезненности», — посоветовала Яковлева, также порекомендовав помазать мозоль анилиновыми красителями или красным фукорцином, зеленкой.

Во время заживления, продолжила дерматолог, нужно носить удобную обувь, не натирающую ноги. «Инфекция не должна попасть в рану, поэтому нужно подсушивать мозоль. Для этого можно использовать растворы с цинком. Наносить не реже двух-трех раз в день, тогда произойдет эпителизация, человек наденет обувь и уже не будет чувствовать боли с дискомфортом», — объяснила Яковлева.

Чтобы мозоли не появлялись вновь, врач призвала носить хлопчатобумажные носки, избегать потливости ног, обрабатывая их различными спреями от образования пота, а также мыть ноги каждый вечер. «Обязательно смягчать и увлажнять кожу кремами, использовать примерно раз в месяц аппаратно-медицинский педикюр. Профилактика с профессиональными косметическим средствами и домашним уходом помогут человеку сохранить красоту и здоровье ног, избавив от появлений мозолей», — заключила Яковлева.

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