Онколог назвала признаки обязательных для удаления родинок

Онколог Машкова рассказала, что при любой травме родинки способны переродится в меланому

Любая травма родинки — механическая, химическая или радиационная — является поводом для ее удаления, рассказала онколог-дерматолог, врач высшей категории Ольга Машкова. В интервью «Газете.ру» она назвала и другие признаки опасных для здоровья родинок.

Любые родинки могут однажды доставить неприятности человеку: они опасны тем, что при любой травме способны переродиться в меланому, рассказала онколог. Если человек повредил невус, то ему стоит сразу обратиться к врачу, и тот примет решение об удалении родинки.

Человек должен насторожиться и в том случае, если родинка и кожа вокруг нее болят, воспаляются, если родинка стала больше размером или изменила форму, предупредила Машкова. Поводом для обращения к врачу, по ее словам, также являются невусы с узелками или точечными пигментными пятнами.

Среди других показаний для удаления невусов стоит выделить: большой размер родимого пятна (более 1,5 сантиметра), образование пигментированной зоны вокруг родимого пятна, изъязвление, кровоточивость, выпадение волос Ольга Машкова Онколог-дерматолог

Онколог обратила внимание, что причиной возникновения меланомы могут быть не только травмы, но и чрезмерное пребывание на солнце. Долгое и интенсивное воздействие ультрафиолета влечет изменения в клетках кожи и риск их перерождения в несколько раз.

Ранее онкологи назвали необычные симптомы рака кожи. Они отметили, что увеличенные лимфоузлы и пятна на коже могут быть скрытыми симптомами болезни.