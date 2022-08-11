Онкологи назвали необычные симптомы рака кожи

Онколог Жовтан назвала увеличенные лимфоузлы и пятна на коже скрытыми симптомами рака кожи

Увеличенные лимфоузлы, пятна, долго не проходящие прыщи и язвы на коже могут быть скрытыми симптомами одного из видов рака кожи, сообщили врач-дерматоонколог Наталия Жовтан и врач-онколог, маммолог Вадим Радлевич. В беседе с «Лентой.ру» они назвали полный список неочевидных признаков болезни.

Онколог, маммолог, хирург медицинской клиники НАКФФ Радлевич напомнил, что рак кожи занимает второе место по распространенности среди женщин (на первом — онкозаболевания молочной железы) и на третьем — у мужчин (после рака легких и рака предстательной железы).

По его словам, наиболее распространенными разновидностями рака кожи считаются базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак и меланома. Все они отличаются разным происхождением, основными и необычными симптомами проявления, методикой лечения и прогнозами. Общими для них являются факторы, способствующие появлению и развитию этих заболеваний на коже человека и дальнейшему распространению опухоли в различные органы и системы.

Среди главных факторов риска рака кожи выделяется в первую очередь продолжительное и интенсивное воздействие на кожу ультрафиолетового (солнечного) излучения. Спровоцировать болезнь может местное воздействие на кожу горюче-смазочных материалов, мышьяка, дегтя — в общем, так называемых профессиональных вредностей. Опасность представляют и механические и термические травмы кожи, способствующие образованию рубцов или длительно незаживающих ран на коже Вадим Радлевич Онколог, маммолог, хирург медицинской клиники НАКФФ

Онколог также отметил, что рак кожи чаще возникает на открытых участках тела: примерно в 70 процентах опухоль развивается на лице (лоб, нос, углы глаз, височные области и ушные раковины). Гораздо реже, до 10 процентов всех случаев, поражается кожа туловища и конечностей.

Неочевидные признаки рака кожи

Врач-дерматолог, дерматоонколог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан назвала одним из признаков рака кожи изменения эпидермиса после удаления родинок.

Если родинка была удалена, это не гарантирует, что вы больше не подвержены риску рака в этой области. Раковые клетки могут проникать глубоко в кожу, намного глубже, чем родинка, которая находится на поверхности. Обратите внимание на шрам от удаления и проверьте любые необычные пятна, которые появляются на шраме или вокруг него Наталия Жовтан Врач-дерматолог, дерматоонколог, эксперт телеканала «Доктор»

О меланоме часто свидетельствует увеличение лимфоузлов, продолжила дерматоонколог. При появлении этого симптома надо незамедлительно посетить врача, чтобы обследоваться, предупредила она.

Кроме того, по словам Жовтан, иногда опасное заболевание проявляется в виде розовой или красной шишки, похожей на прыщ, или чешуйчатых, шероховатых пятен на коже, которые не исчезают со временем, а также изменением ногтей на руках и ногах, постоянным зудом эпидермиса. Еще одним опасным симптомом может быть нарушение зрения. «Меланома может развиться на глазах. Ее трудно обнаружить до более поздних стадий, когда обычно появляются основные симптомы. Данный вид рака проявляется нечеткостью зрения, увеличением “мушек” (ярких точек перед глазами) или темными или обесцвеченными пятнами вблизи радужной оболочки», — заключила медик.

Ранее стоматолог Кирилл Костин предупредил о рисках, которыми может сопровождаться пирсинг языка. По его словам, из-за него могут пострадать десны, щеки и губы, а также возможно появление трещин на эмали зубов.

