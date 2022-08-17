Стали известны подробности о системе по контролю за россиянами в интернете

Роскомнадзор выделил 57,7 млн рублей на запуск системы поиска запрещенных данных «Окулус»

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора выделил 57,7 миллиона рублей на запуск системы поиска в интернете запрещенных данных «Окулус». Подробности о разработке, которая будет контролировать россиян в сети, стали известны «Коммерсанту».

Согласно технической документации, «Окулус» на основе нейросетей будет в реальном времени анализировать фото, видео, переписки в чатах, материалы каналов мессенджеров и другую информацию на предмет противоправного контента. При этом уточняется, что разработка должна обнаруживать запрещенную информацию не только в виде текста, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений».

К запрещенному контенту, который должен будет искать «Окулус», отнесли материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к массовым незаконным мероприятиям, информацию о способах совершения суицида и методах изготовления наркотиков. Помимо того, в перечень вошли выражение явного неуважения к обществу, государству и официальным символам России, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрация употребления табачной продукции.

Разработку системы поручили ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». «Окулус» должен быть создан к 12 декабря. Вместе с тем собеседник «Ъ» в крупной IT-компании счел, что реализовать такую разработку к обозначенной дате невозможно. Гендиректор компании Smart Engines Владимир Арлазаров также выразил удивление относительно срока создания «Окулуса», сочтя его недостаточным для такой системы.

О том, что Главный радиочастотный центр планирует запустить систему для поиска противоправной информации в интернете, сообщалось в сентябре. Уточнялось, что до настоящего момента нарушения в изображениях и видео искали вручную.