Пассажир разослал пугающее фото в самолете и попал в черный список авиакомпании

Пассажир Transavia получил пятилетний запрет на полеты из-за шутки про авиакатастрофу

В Нидерландах пассажир самолета разослал попутчикам фото авиакатастрофы ради шутки и получил пятилетний запрет на полеты. Об этом пишет Dutch News.

Инцидент произошел в среду, 10 августа, в аэропорту Роттердама. Так, пассажиры рейса авиакомпании Transavia, который должен был следовать по маршруту в Хорватию, за несколько минут до вылета начали получать пугающие фото с изображением авиакатастрофы — картинки приходили владельцам телефонов Apple через технологию беспроводной передачи файлов AirDrop.

Отмечалось, что 18-летний зачинщик розыгрыша сам сознался в содеянном — юношу сняли с рейса сотрудники полиции и отправили на допрос. Представители авиакомпании сообщили, что расценили выходку пассажира как «своего рода угрозу взрыва бомбы» — нарушитель порядка автоматически попал в черный список. Теперь ему запрещено летать рейсами Transavia в течение пяти лет.

Ранее в августе британский турист решил напугать пассажиров греческого аэропорта острова Закинтос — мужчина залез в пустую кабинку с громкоговорителем и сообщил о шестичасовых задержках рейсов в ряд городов Великобритании.