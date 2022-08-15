Турист решил одурачить пассажиров в аэропорту и попался из-за невнимательности

В Греции пассажир в шутку объявил о задержке нескольких рейсов в аэропорту

В аэропорту греческого острова Закинтос британский турист решил напугать пассажиров и в шутку объявил о задержке нескольких рейсов. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, путешественник захотел одурачить возвращающихся из отпуска пассажиров — он залез в пустую кабинку с громкоговорителем и сообщил о шестичасовых задержках рейсов в ряд городов Великобритании.

В итоге мужчина попался из-за собственной невнимательности — он объявил о задержке вылета в Манчестер, которого вовсе не было в расписании авиагавани. Это заметили сотрудники службы безопасности, которые задержали британца. Его не посадили на рейс домой, пригрозив изъятием паспорта на три дня. Тем не менее, по словам очевидцев, через некоторое время шутника отпустили.

Ранее в июле из-за неудачной шутки пассажира EasyJet о бомбе на борту в воздух был поднят военный истребитель. Это случилось из-за 18-летнего британского туриста, который перед отправлением пошутил в социальных сетях о взрывном устройстве.