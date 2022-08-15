Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Турист решил одурачить пассажиров в аэропорту и попался из-за невнимательности

В Греции пассажир в шутку объявил о задержке нескольких рейсов в аэропорту

Кадр: Sam Wilson / TikTok

В аэропорту греческого острова Закинтос британский турист решил напугать пассажиров и в шутку объявил о задержке нескольких рейсов. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, путешественник захотел одурачить возвращающихся из отпуска пассажиров — он залез в пустую кабинку с громкоговорителем и сообщил о шестичасовых задержках рейсов в ряд городов Великобритании.

В итоге мужчина попался из-за собственной невнимательности — он объявил о задержке вылета в Манчестер, которого вовсе не было в расписании авиагавани. Это заметили сотрудники службы безопасности, которые задержали британца. Его не посадили на рейс домой, пригрозив изъятием паспорта на три дня. Тем не менее, по словам очевидцев, через некоторое время шутника отпустили.

Ранее в июле из-за неудачной шутки пассажира EasyJet о бомбе на борту в воздух был поднят военный истребитель. Это случилось из-за 18-летнего британского туриста, который перед отправлением пошутил в социальных сетях о взрывном устройстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Британский самолет-разведчик нарушил российскую границу
Путин назвал глупостью все попытки «отменить Россию»
Немецкая компания Bayer продолжит поставки товаров в Россию
Россия отозвала лицензии у двух стран из-за ремонта вертолетов Украины
Норвегия сообщила о поставках Германии максимально возможных объемов газа
Турист решил одурачить пассажиров в аэропорту и попался из-за невнимательности
Вор предложил показать российскому полицейскому место кражи и сбежал
IKEA остановила онлайн-распродажу в России
Разработан метод получения универсальной почки для пересадки
Германия отказалась опираться на дешевый газ из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.