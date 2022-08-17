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Россиянкам назвали самую модную прическу для коротких волос

Стилист Юлия Чухланцева назвала полупучок самой модной прической для коротких волос

Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Российский стилист Юлия Чухланцева назвала самую модную прическу для коротких волос. Комментарий эксперта приводит портал Леди Mail.ru.

Речь идет о полупучке, который в начале 1990-х годов называли «мальвинкой». Как отмечает Чухланцева, на данный момент упомянутая прическа стала особенно популярной благодаря знаменитостям. Например, модель и супруга Джастина Бибер Хейли носит косичку с пучком, а поп-исполнительница Деми Ловато сочетает его с легкими волнами.

Согласно материалу, для создания данной прически необходимо собрать часть волос в тугой пучок и зафиксировать его на голове резинкой или шпилькой. При этом ее можно аккуратно уложить или добавить нарочитой небрежности посредством шиньона-валика.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при необходимости может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.

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Мария Винар
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