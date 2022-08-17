Россиянкам назвали самую модную прическу для коротких волос

Стилист Юлия Чухланцева назвала полупучок самой модной прической для коротких волос

Российский стилист Юлия Чухланцева назвала самую модную прическу для коротких волос. Комментарий эксперта приводит портал Леди Mail.ru.

Речь идет о полупучке, который в начале 1990-х годов называли «мальвинкой». Как отмечает Чухланцева, на данный момент упомянутая прическа стала особенно популярной благодаря знаменитостям. Например, модель и супруга Джастина Бибер Хейли носит косичку с пучком, а поп-исполнительница Деми Ловато сочетает его с легкими волнами.

Согласно материалу, для создания данной прически необходимо собрать часть волос в тугой пучок и зафиксировать его на голове резинкой или шпилькой. При этом ее можно аккуратно уложить или добавить нарочитой небрежности посредством шиньона-валика.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при необходимости может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.