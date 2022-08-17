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В Бурятии во время сплава по реке пропал россиянин

МВД Бурятии: во время сплава на реке Цакирка пропал россиянин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В республике Бурятия во время одиночного сплава по реке Цакирка пропал россиянин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Уточняется, что происшествие случилось в Закаменском районе. 40-летний житель Иркутской области прибыл в улус Утата и готовился к сплаву по реке Цакирка до улуса Далахай, откуда через тайгу и горы хотел добраться до реки Иркут.

По данным ведомства, вернуться домой турист планировал 22 июля, однако до сих пор о его судьбе ничего не известно. С сообщением об исчезновении мужчины в дежурную часть полиции в Иркутске обратились его родственники.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов уточняются детали инцидента и проводятся необходимые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего.

В июле сообщалось, что во время сплава по горно-таежной реке в Красноярском крае пропали россиянка с ребенком. Отправившиеся сплавляться на двух лодках по реке Мане женщина с 12-летней дочерью перестали выходить на связь.

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Валентина Процкова
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