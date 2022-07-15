В Красноярском крае во время сплава по реке пропали россиянка и ее дочь

МВД Красноярского края: во время сплава на реке Мана пропали женщина и 12-летний ребенок

В Красноярском крае во время сплава по горно-таежной реке пропали россиянка с ребенком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.

Инцидент произошел в Манском районе. Отправившиеся сплавляться на двух лодках по реке Мане женщина с 12-летней дочерью перестали выходить на связь.

Сообщение об исчезновении туристок поступило в дежурную часть отдела полиции через оператора службы «112» от жительницы Шарыповского района. Женщина рассказала, что ее дочь 1988 года рождения и внучка 2010 года рождения отправились на лодках из поселка Нарва по реке и не вернулись домой.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов уточняются детали инцидента и проводятся необходимые мероприятия по установлению местонахождения пропавших.

Ранее стало известно, что пропавшая в горах Кавказа российская туристка найдена живой на склоне реки Лаура в районе курорта Красная Поляна. Отдыхающая из Магаданской области отправилась на прогулку по горной местности в Кавказский биосферный заповедник и заблудилась.