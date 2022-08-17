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Путин рассказал о мерах борьбы с алкоголизмом в России

Путин: при борьбе с алкоголизмом в России нельзя ничего запрещать и излишне поднимать цены

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым рассказал, что при борьбе с алкоголизмом нельзя ничего запрещать, а также излишне поднимать цены. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы российского государства, в этом случае необходима пропаганда здорового образа жизни.

Вместе с тем президент обратил внимание, что показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» во Владимирской области в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч человек, что превышает показатель по стране в 2,6 раза. «Это много», — добавил Путин.

Ранее глава государства на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым отметил проблемы бедности и алкоголизма в моногородах. Он призвал не «лакировать» эти проблемы. Таких населенных пунктов в Кировской области всего 11, и четыре из них находятся в ситуации, требующей постоянного контроля, уточнил президент.

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Сергей Истомин
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