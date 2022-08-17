Владелец ресторана остановил напавшего на пожилого мужчину грабителя

Fox 11: в Лос-Анджелесе владелец ресторана остановил грабителя, напавшего на мужчину

В американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, владелец ресторана Тим Рэтклифф остановил напавшего на мужчину грабителя. Об этом сообщает Fox 11.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как преступник напал на пожилого посетителя ресторана, ударил его, а затем отобрал у него телефон и бумажник. Когда грабитель попытался скрыться с места происшествия, вмешался Рэтклифф.

Ему удалось догнать преступника и повалить его на землю. Девушка Рэтклиффа и еще одна женщина помогали ему удерживать грабителя до прибытия полиции.

«Не буду врать, адреналина в тот момент было очень много, и после этого я был утомлен. На следующий день казалось, будто я довольно долго тренировался», — рассказывает Рэтклифф.

Ранее сообщалось, что в нидерландском городе Девентер женщина при помощи кухонного полотенца и чистящего спрея избила грабителя, который ворвался в пекарню ее сына. Произошедшее попало на запись с камеры видеонаблюдения.