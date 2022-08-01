Женщина избила вооруженного грабителя полотенцем

Daily Sabah: женщина полотенцем выгнала вооруженного грабителя из пекарни

В нидерландском городе Девентер женщина турецкого происхождения при помощи кухонного полотенца и чистящего спрея избила грабителя, который ворвался в пекарню ее сына. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Злоумышленник с ножом подошел к кассе, за которой стояла 47-летняя Латиф Пекер. Поняв, что происходит, женщина схватила кухонное полотенце и чистящее средство и принялась бить вооруженного мужчину. Через несколько секунд в пекарню зашел покупатель и помог выгнать грабителя. Произошедшее попало на запись с камеры видеонаблюдения.

Позже Пекер заявила, что даже не успела осознать, что у грабителя был огромный нож. Покупатель, который помог прогнать злоумышленника, позаботился о женщине до приезда ее родственников.

«Он — настоящий герой. Этот человек даже хотел заплатить за свой заказ, но мы не взяли денег и поблагодарили его. К сожалению, не знаем, кто он. Надеемся, что все же сможем связаться с ним», — сказал позже сын Пекер Ясир. Он отметил, что в тот момент пекарня только открылась, поэтому касса была пуста.

Мужчина владеет пекарней вместе с двоюродным братом, который, как правило, работает на кассе. В момент, когда произошла попытка ограбления, тот был в отпуске, поэтому за пекарней временно присматривала мать Ясира.

В течение всего дня покупатели приходили в пекарню, чтобы выразить Пекер поддержку. «Позвонили даже из турецкого консульства, сотрудники которого тоже увидели новости в интернете. Они сказали, что моя мать — очень сильная женщина», — сказал Ясир.

Ранее сообщалось, что в США неизвестный остановил ограбление ювелирного магазина, прогнав преступников с помощью табурета. У магазина злоумышленников уже поджидал наряд полиции, среагировавший на сигнал тревожной кнопки, которую нажал продавец.