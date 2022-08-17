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Россиянам назвали отечественные курорты с самым теплым морем

Температура воды в Анапе самая комфортная для купания в августе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Отечественным туристам назвали курорты Краснодарского края с самым теплым морем в августе. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

По данным синоптиков, среди прибрежных локаций наиболее комфортная для купания температура воды наблюдается в Анапе, где море прогрелось до 28 градусов. В Сочи, Геленджике, Новороссийске и Темрюке температура воды на градус ниже.

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Также россияне могут комфортно купаться в Туапсе и Приморско-Ахтарске, где море успело прогреться до 26 градусов. Наиболее прохладная вода в Ейске — около 23 градусов.

Ранее власти Анапы на фоне объявленного штормового предупреждения в Краснодарском крае запретили жителям города и туристам с 16 по 18 августа купаться в море. Главное управление МЧС России по региону сообщило о возможном формировании смерчей на участке от Анапы до Магри.

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Валентина Процкова
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