Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Туристам запретили купаться в Черном море из-за надвигающейся опасности

В Анапе с 16 по 18 августа объявили штормовое предупреждение и запретили купаться

Фото: Lyubov Kolyaganova / Shutterstock

Власти Анапы на фоне объявленного штормового предупреждения в Краснодарском крае запретили жителям города и туристам купаться в море. Информация о надвигающейся на курорт опасности появилась на сайте местной администрации.

«В связи с прохождением грозового фронта купание на всех пляжах Анапы запрещено», — говорится в сообщении. Ограничения будут действовать с 16 по 18 августа.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Кроме того, главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о возможном формировании смерчей над Черным морем. Так, образование вихрей наиболее вероятно на участке от Анапы до Магри.

Ранее член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко предупредил россиян о ядовитых рыбах, с которыми можно столкнуться в августе при купании в Черном море. По его словам, в последний месяц лета начинается сезон морских ежей, чья слизь вызывает раздражение, жжение и очень сильное воспаление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Финляндия предложила ввести новый тип визы для россиян
Пропавшего журналиста «Московского комсомольца» задержала полиция
Российские власти прокомментировали разбор самолетов на запчасти
Названы главные мифы россиян о жилье в Турции
Щербакова перенесет операцию
В Финляндии определились с числом выдаваемых виз для россиян
В Совфеде заявили о попытках превратить Россию в полигон для диверсий
В Совфеде отреагировали на диверсию на складе боеприпасов в Крыму
Десятая часть фильма «Пила» получила дату релиза
103-летние сестры-близнецы раскрыли секрет своего долголетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.