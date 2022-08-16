Туристам запретили купаться в Черном море из-за надвигающейся опасности

В Анапе с 16 по 18 августа объявили штормовое предупреждение и запретили купаться

Власти Анапы на фоне объявленного штормового предупреждения в Краснодарском крае запретили жителям города и туристам купаться в море. Информация о надвигающейся на курорт опасности появилась на сайте местной администрации.

«В связи с прохождением грозового фронта купание на всех пляжах Анапы запрещено», — говорится в сообщении. Ограничения будут действовать с 16 по 18 августа.

Кроме того, главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о возможном формировании смерчей над Черным морем. Так, образование вихрей наиболее вероятно на участке от Анапы до Магри.

Ранее член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко предупредил россиян о ядовитых рыбах, с которыми можно столкнуться в августе при купании в Черном море. По его словам, в последний месяц лета начинается сезон морских ежей, чья слизь вызывает раздражение, жжение и очень сильное воспаление.

