Россиян предупредили об одной опасности купания в Черном море

Эколог Голубитченко предупредил туристов о токсичном яде хвостоколов в Черном море

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко предупредил россиян о ядовитых рыбах, с которыми можно столкнуться в августе при купании в Черном море. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

По словам эксперта, в последний месяц лета начинается сезон морских ежей, чья слизь вызывает раздражение, жжение и очень сильное воспаление. При этом он отметил, что вещество опасно только при контакте с уже поврежденной кожей.

Однако, как заявил Голубитченко, гораздо большую угрозу для здоровья туристов несут хвостоколы. «У них очень большая иголка, сантиметров 10-15. Она зазубренная, как гарпун, в обратную сторону и очень ломкая. Если наступить на хвостокола, то он бьет хвостом, а иголка с ядом втыкается в ступню», — рассказал специалист.

Он предупредил, что яд этих рыб очень токсичен и может спровоцировать паралич мышц, а в некоторых случаях и вовсе привести к летальному исходу.

Ранее в июле туристам раскрыли способы избежать встречи с акулой во время пляжного отдыха, а также рассказали, как спасти себе жизнь в случае нападения морского хищника. Путешественникам посоветовали отказаться от купания в глубоких каналах, которые отделяют береговую линию от песчаных отмелей, и в местах, предназначенных для рыбалки.