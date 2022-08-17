Врач рассказала о передающихся через одежду из секонд-хенда заболеваниях

Дерматолог Галлямова заявила, что через одежду из секонд-хенда можно заразиться чесоткой

Через одежду из секонд-хенда можно заразиться педикулезом, уверена врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. Об этом и других передающихся таким путем заболеваниях, она рассказала в интервью «Москве 24».

По словам Галлямовой, если бывшая в употреблении одежда перед поступлением в магазин не прошла обработку или ее примерял зараженный человек, то можно подхватить некоторые заболевания кожи, например, чесотку.

Кроме того, дерматолог упомянула о риске заразиться педикулезом или различными гнойничковыми заболеваниям через вещи из секонда. «Вероятность этого невелика, но она есть», — подчеркнула Галлямова.

Врач успокоила, что на практике подобные случаи происходят крайне редко, поскольку вся одежда проходит предпродажную обработку. Помимо этого, кожа имеет достаточно сильный иммунитет, пояснила дерматолог.

В заключение Галлямова объяснила, что, даже если заражение произошло, беспокоиться не стоит, поскольку подобные заболевания легко поддаются лечению.

Ранее дерматолог Лив Кремер назвала угрожающие здоровью привычки при проживании в отелях. Она предупредила о рисках заражения инфекцией через предметы в номере.

