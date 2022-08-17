Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач рассказала о передающихся через одежду из секонд-хенда заболеваниях

Дерматолог Галлямова заявила, что через одежду из секонд-хенда можно заразиться чесоткой

Фото: Unsplash

Через одежду из секонд-хенда можно заразиться педикулезом, уверена врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. Об этом и других передающихся таким путем заболеваниях, она рассказала в интервью «Москве 24».

По словам Галлямовой, если бывшая в употреблении одежда перед поступлением в магазин не прошла обработку или ее примерял зараженный человек, то можно подхватить некоторые заболевания кожи, например, чесотку.

Кроме того, дерматолог упомянула о риске заразиться педикулезом или различными гнойничковыми заболеваниям через вещи из секонда. «Вероятность этого невелика, но она есть», — подчеркнула Галлямова.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Врач успокоила, что на практике подобные случаи происходят крайне редко, поскольку вся одежда проходит предпродажную обработку. Помимо этого, кожа имеет достаточно сильный иммунитет, пояснила дерматолог.

В заключение Галлямова объяснила, что, даже если заражение произошло, беспокоиться не стоит, поскольку подобные заболевания легко поддаются лечению.

Ранее дерматолог Лив Кремер назвала угрожающие здоровью привычки при проживании в отелях. Она предупредила о рисках заражения инфекцией через предметы в номере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
«Роскосмос» досрочно завершил выход Артемьева и Матвеева в открытый космос
Искусственный интеллект спрогнозировал снижение цен на жилье в Москве
Усик поделился ожиданиями от нового боя против Джошуа
WhatsApp выпустил приложение для Windows
Сотрудник авиакомпании избил пассажирку и попал на видео
Врач рассказала о передающихся через одежду из секонд-хенда заболеваниях
Расписание игровых релизов Activision Blizzard слили в сеть
Швейцария ввела санкции против Януковича
Стало известно о готовности ООН обеспечить россиян визами на Генассамблею
В Запорожской области оценили состояние АЭС после обстрела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.