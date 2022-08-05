Дерматолог назвала угрожающие здоровью привычки при проживании в отелях

Врач-дерматолог посоветовала не ходить по гостиничному номеру босиком

Американская врач-дерматолог Лив Кремер (Liv Kraemer) предупредила о рисках заражения инфекцией при проживании в отелях. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте, на это обратило внимание издание The Sun.

По словам девушки, многие туристы имеют вредные привычки, которые могут угрожать здоровью. В первую очередь эксперт посоветовала отказаться от использования мыла, которое кладут в ванной комнате номера. Вместо этого она призвала брать с собой собственные гигиенические средства.

Кроме того, дерматолог порекомендовала не ходить по номеру босиком, чтобы не подхватить грибок. Также Кремер указала на необходимость дезинфицировать пульт от телевизора перед использованием и всегда убирать свою пижаму в шкаф, чтобы к ней не прикасались горничные при уборке.

Ранее российская тревел-блогерша, проживающая в Анталье, назвала главную опасность бюджетных турецких отелей. По ее словам, в таких гостиницах высока вероятность заражения кишечной инфекцией из-за отсутствия качественной системы очистки воды в бассейнах.